Haberler NBA Son dakika spor haberi: Washington Wizards-Indiana Pacers: 142-115 | MAÇ SONUCU

Son dakika spor haberi: -: 142-115 | MAÇ SONUCU

Son dakika spor haberleri... NBA'de Doğu Konferansı'nda play-off'a yükselen son takım, 'ı 142-115 yenen oldu.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 10:28
Son dakika spor haberi: Washington Wizards-Indiana Pacers: 142-115 | MAÇ SONUCU

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-in maçında 'ı 142-115 mağlup eden , Doğu Konferansı'nda play-off'a yükselen son takım oldu. Play-in turnuvasındaki ilk karşılaşmasında 'e yenilen Wizards, 'ı yenen Pacers ile finalde karşı karşıya geldi.

'in 25 sayı, 5 ribaunt, 'un 18 sayı, 15 asist ve 'nın 18 sayı, 4 ribauntluk performansları Wizards'ı galibiyete taşıdı.

Pacers'ta 'un 24 sayı, 4 asisti ile 'in 19 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistlik "triple-double"ı kazanmak için yetmedi. Bu sonuçla Doğu Konferansı'nda play-off vizesi alan 8. ve son takım olan Wizards, normal sezon lideri ile eşleşti.

ile arasında yarın oynanacak mücadele ise 'nda play-off'a katılacak son ekibi belirleyecek.



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