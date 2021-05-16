Haberler NBA Son dakika spor haberi: Indiana Pacers-Los Angeles Lakers: 115-122 | MAÇ SONUCU

Son dakika spor haberi: -: 115-122 | MAÇ SONUCU

Son dakika spor haberleri... NBA'de son şampiyon , deplasmanda karşılaştığı 'ı 122-115 yenerek doğrudan play-off'a kalma şansını devam ettirdi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 10:43
Son dakika spor haberi: Indiana Pacers-Los Angeles Lakers: 115-122 | MAÇ SONUCU

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon , 'ı 122-115 yenerek doğrudan play-off'a kalma şansını sürdürdü. NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın 7. sırasındaki Lakers, yıldızları ve 'in sakatlıktan döndüğü maçta Pacers'ı 7 sayı farkla mağlup etti.

Davis 28 sayı, 5 asist ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, James ise 24 sayı, 8 asist ve 7 ribauntla sezonun 41. galibiyetinde pay sahibi oldu. 'ün 28 sayı, 12 asist ve 'ın 20 sayı, 3 ribauntluk performansları Pacers'ın yenilgisini önleyemedi.

Lakers'ın play-off'a direkt gidebilmesi için yarın 'ı yenmesi, 'ın da 'a kaybetmesi gerekecek. Aksi durumda son şampiyon Lakers, 18-21 Mayıs'taki play-in turnuvasına katılacak.

SUNS LİDERLİK UMUDUNU KAYBETMEDİ

Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren , 'ü 140-103 mağlup ederek bu sezonki 50. galibiyetine ulaştı. Yedi oyuncunun çift hanelere çıktığı Suns'ta 27 sayı, 4 asist, ise 18 sayı, 4 ribauntla oynadı.

Play-in turnuvasında boy gösterecek olan Spurs'te Keldon Johnson ve Gorgui Dieng 18'er sayıyla mücadeleyi tamamladı. Suns, bu akşam tekrar karşılaşacağı Spurs'ü yener, Utah Jazz da Sacramento Kings'e mağlup olursa, Batı Konferansı'nı lider bitirecek.

NBA'de normal sezon, TSİ bu akşam ve yarın sabaha karşı oynanacak maçlarla tamamlanacak.

SONUÇLAR

Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 105-91

New York Knicks-Charlotte Hornets: 118-109

Indiana Pacers-Los Angeles Lakers: 115-122

Minnesota Timberwolves-Boston Celtics: 108-124

San Antonio Spurs-Phoenix Suns: 103-140

Milwaukee Bucks-Miami Heat: 122-108

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