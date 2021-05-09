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Son dakika spor haberi: 'ın üniversitede giydiği forma rekor bedelle satıldı

Son dakika spor haberleri... 'in efsane isimlerinden 'ın üniversite kariyerinde giydiği forması, 1.38 milyon dolara satıldı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 13:15
Son dakika spor haberi: Michael Jordan'ın üniversitede giydiği forma rekor bedelle satıldı

Efsane basketbolcu 'ın, Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi'nde giydiği forması, açık artırmada 1.38 milyon dolara alıcı buldu.

müzayede evinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Jordan'ın NCAA'de yılın oyuncusu seçildiği 1982-83 sezonunda giydiği forması için 13 Nisan'da başlatılan açık arttırma sonuçlandı.

1984 Amerikan Basketbol Ligi () Draft'ında 3. sıradan seçildiği 'da 6 şampiyonluk yaşayan Jordan, çoğu otorite tarafından lig tarihinin en iyi oyuncusu olarak kabul ediliyor.

Aktif kariyerinde sayısız başarıya imza atan 58 yaşındaki Jordan, 2010'dan bu yana da NBA takımlarından 'ın çoğunluk hissesini elinde tutuyor.



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