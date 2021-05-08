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Son dakika spor haberi: 'a kötü haber! Williamson'ın elinde kırık tespit edildi

Son dakika spor haberleri... takımlarından 'a kötü haber geldi. Takımın forvet oyuncusu Zion Williamson'ın yüzük parmağında kırık tespit edildiği bildirildi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 11:19
Son dakika spor haberi: New Orleans Pelicans'a kötü haber! Williamson'ın elinde kırık tespit edildi

Amerikan Basketbol Ligi () takımlarından 'ın forvet oyuncusu Zion Williamson'ın yüzük parmağı kırıldı. Batı Konferansı play-in turnuvasına katılmaya çalışan Pelicans'a, bu yıl ilk kez all-star seçilen oyuncusu Williamson'dan kötü haber geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hafta içi oynadıkları maçındaki bir ribaunt mücadelesinde sakatlanan 20 yaşındaki basketbolcunun, sol el yüzük parmağında kırık tespit edildi.

Bu sezon 27 sayı, 7.2 ribaunt, 3.7 asist ortalamaları bulunan Williamson'ın sahalara dönüş süresinin, ileri değerlendirmeler sonrası netleşeceği belirtildi.



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