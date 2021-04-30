Haberler NBA Son dakika spor haberi: Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 113-130

Son dakika spor haberi: -: 113-130

Son dakika spor haberleri... NBA'de , 'ı 130-113 yendi. Konuk ekibin yıldız basketbolcusu karşılaşmada rakip potaya tam 42 sayı attı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 11:34
Son dakika spor haberi: Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 113-130

NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. , Bankers Life Fieldhouse'da karşılaştığı 'ı 130-113'lük skorla mağlup ederek üst üste 4., toplamda da 43. galibiyetini elde etti. Brooklyn'de 42 sayı, 10 ribaund ve 20 sayı, 21 ribaund ile oynayarak galibiyette büyük pay sahibi oldu. Bu sezonki 33. yenilgisin alan Indiana'da ise 36 sayı ve 16 sayıyla takımına katkıda bulundu.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Indiana Pacers: 113 - Brooklyn Nets: 130
: 105 - : 115
: 143 - : 136
: 126 - : 114
: 121 - : 111
Oklahoma City Thunder: 95 - New Orleans Pelicans: 109



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