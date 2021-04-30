Son dakika spor haberi: Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 113-130

NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Brooklyn Nets, Bankers Life Fieldhouse'da karşılaştığı Indiana Pacers'ı 130-113'lük skorla mağlup ederek üst üste 4., toplamda da 43. galibiyetini elde etti. Brooklyn'de Kevin Durant 42 sayı, 10 ribaund ve Alize Johnson 20 sayı, 21 ribaund ile oynayarak galibiyette büyük pay sahibi oldu. Bu sezonki 33. yenilgisin alan Indiana'da ise Caris LeVert 36 sayı ve Edmond Sumner 16 sayıyla takımına katkıda bulundu.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:



Indiana Pacers: 113 - Brooklyn Nets: 130

Detroit Pistons: 105 - Dallas Mavericks: 115

Houston Rockets: 143 - Milwaukee Bucks: 136

Minnesota Timberwolves: 126 - Golden State Warriors: 114

Denver Nuggets: 121 - Toronto Raptors: 111

Oklahoma City Thunder: 95 - New Orleans Pelicans: 109





