Haberler NBA Son dakika spor haberi: Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 119-110

Son dakika spor haberi: -: 119-110

Son dakika spor haberleri... NBA'de , deplasmanda karşılaştığı 'a 119-110 mağlup oldu. Konuk takımda forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, mücadelede 19 sayı kaydetti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 11:18
Son dakika spor haberi: Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 119-110

'nde (NBA) forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, 119-110 kaybettikleri maçında 19 sayı attı. NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off potasına girme mücadelesi veren Wizards, Cavaliers'ı yenerek peş peşe 8. galibiyetini aldı.

Ev sahibi Wizards'ın all-star oyuncusu , 33 sayıyla sahanın en skoreri oldu. ise 14 sayı, 11 asist, 5 ribauntla "double double"a imza attı. Cavaliers'ta 'ın 28 sayı, 9 asist, 'ın 27 sayı, 12 ribaunt, 3 blok ve Cedi Osman'ın 19 sayı, 5 asist, 2 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

STEPHEN CURRY'DEN 3 SAYI REKORU

, evinde oynadığı karşılaşmasını 117-113 kazandı. Warriors'ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry, 37 sayı ve 7 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. 19 sayı, 7 ribaunt üreten ve 8 sayı, 14 ribaunt, 13 asistle "double double" yapan , galibiyette önemli rol oynadı. Maç sonunda nisan ayındaki 3 sayılık basket toplamını 85'e çıkaran Curry, bir ayda en fazla 3 sayılık basket atan oyuncu olarak NBA tarihine geçti. Rekorun önceki sahibi, 2019'un kasım ayında 82 üçlük kaydeden 'dı. Kings cephesindeyse Buddy Hield 25 sayı, 6 ribaunt, Tyrese Haliburton 24 sayı, 8 asist ve Harrison Barnes 23 sayı, 7 ribauntla oynadı.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Boston Celtics: 125-104

Brooklyn Nets-Phoenix Suns: 128-119

Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies: 113-120

Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 119-110

Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks: 111-104

Orlando Magic-Indiana Pacers: 112-131

Golden State Warriors-Sacramento Kings: 117-113



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