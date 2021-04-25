Haberler NBA Son dakika spor haberi: New York Knicks-Toronto Raptors: 120-103

Son dakika spor haberi: -: 120-103

SSon dakika spor haberleri... NBA'de , sahasında konuk ettiği Kanada temsilcisi 'ı 120-103 mağlup ederek üst üste 9. kez galip geldi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 11:35
Son dakika spor haberi: New York Knicks-Toronto Raptors: 120-103

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) , 'ı 120-103 yenerek üst üste 9. galibiyetini aldı. NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın güçlü ekiplerinden , sahasında 'ı mağlup ederek yükselen performansını sürdürdü. New York temsilcisi bu galibiyetle, 2013 yılından sonra ilk kez 9 kez üst üste kazanmış oldu.

Knicks'te 31 sayı, 10 ribaunt ve 25 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaparak takımlarına galibiyeti getiren oyuncular oldu. Raptors'ta ve 27, 26 sayı üretti.

MAVERICKS 17 SAYI FARKI KAPATIP KAZANDI

Batı Konferansı temsilcilerinin maçında , sahasında 17 sayı geriye düştüğü maçı çevirerek son şampiyon 'ı 108-93 mağlup etti. Mavericks'te 18 sayı, 13 asist ile "double-double" yaparken, Dwight Powell 25 sayı kaydetti. Lakers'ta 20, Anthony Davis 17 sayı ile oynadı.

SONUÇLAR

New York Knicks-Toronto Raptors: 120-103

Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 132-94

Indiana Pacers-Detroit Pistons: 115-109

New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 108-110

Miami Heat-Chicago Bulls: 106-101

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 108-93

Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 96-101

Denver Nuggets-Houston Rockets: 129-116

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