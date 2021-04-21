Haberler NBA Son dakika spor haberi: Kyrie Irving 32 sayı attı! Brooklyn Nets kazandı

Son dakika spor haberi: Kyrie Irving 32 sayı attı! kazandı

Son dakika spor haberleri... NBA'de , Kyrie Irving'in 32 sattığı attığı maçta 'ı 134-129 yenerek 39. galibiyetini aldı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 11:40
Son dakika spor haberi: Kyrie Irving 32 sayı attı! Brooklyn Nets kazandı

NBA'de normal sezon heyecanı 5 karşılaşma ile devam etti. , deplasmanda karşılaştığı 'ı 134-129'lük skorla mağlup ederek 39. galibiyetini elde etti. Brooklyn'de Kyrie Irving 32 sayı, 8 asist, 24 sayı ve 18 sayı ile oynayarak galibiyete katkıda bulundu. Üst üste 4. toplamda da 33. mağlubiyetini alan ta ise 'ın 33 sayı 7 ribaundu ve 'ın 27 sayı, 5 asisti mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'DE GÜNÜN TOPLU SONUÇLARI ŞÖYLE:

New Orleans Pelicans: 129 - Brooklyn Nets: 134
: 109 - : 97
: 112 - : 96
: 120 - : 134
: 112 - : 113

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