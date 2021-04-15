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NBA'de 'ı galibiyete taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) , yıldız oyuncusu 'nin 42 sayısının yardımıyla 'ı 147-109 mağlup etti. Son 3 maçında toplam 29 üçlüğe imza atan Curry, bu alanda NBA rekoru kırdı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 11:38
NBA'de Golden State Warriors'ı galibiyete Stephen Curry taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) , yıldız oyuncusu 'nin 42 sayısının yardımıyla 'ı 147-109 mağlup etti.

NBA'e 12 maçla devam edildi. Golden State Warriors'ın deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 38 sayı farkla mağlup ederek sezonun 27. galibiyetine ulaştığı maçta Curry, üstün performansıyla yeni rekorlara imza attı.

Yalnızca üç çeyrekte forma giymesine rağmen karşılaşmayı 42 sayı, 8 asist ve 6 ribauntla tamamlayarak galibiyette başrolü oynayan Curry, son 3 maçında toplam 29 üçlüğe imza atarak bu alanda NBA rekoru kırdı.

Bu maçta Curry, 6'dan fazlası üçlük olmak üzere bir periyotta tüm atışlarında isabet bularak NBA'de son 20 yıl içinde bunu başaran takım arkadaşı 'dan sonra ikinci oyuncu da oldu. 17, 16, 15 sayı, ise 16 asist, 12 sayı ve 10 ribauntla "triple-double" yaparak galibiyete katkı verdi.

Üst üste 8. maçını kaybeden Thunder'da 22 sayı ve 8 ribaunt, ise 18 sayı ve 12 ribauntla maçı tamamladı.

DOĞU'NUN ZİRVE YARIŞINDA KAZANAN SİXERS

Doğu Konferası'nda zirve mücadelesi veren takımlardan , konuk ettiği 'i 123-117 mağlup ederek sezonun 38. galibiyetini elde etti.

Konferansında ilk sırada yer alan Sixers'ta 39 sayı ve 13 ribaunt, 26 sayı, Ben Simmons 17 sayı ve 9 asist, oyuna sonradan girerek 22 dakika sahada kalan milli oyuncu Furkan Korkmaz ise 9 sayı, 3'er asist ve ribaunt, 2 top çalma kaydetti.

37 galibiyet ve 18 mağlubiyetli Nets'te yıldız oyuncular Kevin Durant ve James Harden sakatlıkları nedeniyle forma giyemezken, Kyrie Irving 37 sayı ve 9 asist, Landry Shamet 17, Bruce Brown 14 sayı, DeAndre Jordan 12 sayı ve 14 ribauntla oynadı.

MAVERICKS, DONCIC'İN SON SANİYE BASKETİYLE KAZANDI

Play-off'lara kalma mücadelesi veren Dallas Mavericks, Luka Doncic'in son saniyede dengesiz bir pozisyonda olmasına rağmen attığı üçlüğün yardımıyla FedEx Forum Stadı'nda konuk olduğu Memphis Grizzlies'i 114-113 yendi.

Sezonun 30. galibiyetini elde eden Mavericks'te Doncic 29 sayı, 9 asist ve 5 ribaunt, Kristaps Porzingis 21 sayı ve 6 ribaunt ile takımının en skorer oyuncuları oldu.

Bu sezon 26. kez kaybeden Grizzlies'ta Grayson Allen 23 sayı, Jonas Valanciunas 19 sayı ve 15 ribaunt, Ja Morant ise 17 sayı, 5 asist, 4 ribauntluk performans sergiledi.

SONUÇLAR

Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks: 105-130

Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers: 90-103

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 123-117

Toronto Raptors-San Antonio Spurs: 117-112

Detroit Pistons-Los Angeles Clippers: 98-100

Chicago Bulls-Orlando Magic: 106-115

New Orleans Pelicans-New York Knicks: 106-116

Houston Rockets-Indiana Pacers: 124-132

Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 109-147

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 113-114

Denver Nuggets-Miami Heat: 123-106

Sacramento Kings-Washington Wizards: 111-123



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