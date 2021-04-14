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NBA'de 'lı evinde 'yı mağlup etti

NBA'de milli basketbolcu 'nın formasını giydiği evinde ağırladığı City Thunder'ı 106-96'lık skorla mağlup etti. Maçta 11 dakika süre alan Ersan 2 ribaundla oynadı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 10:19
NBA'de Ersan İlyasova'lı Utah Jazz evinde Oklahoma'yı mağlup etti

NBA'de normal sezon heyecanı 7 karşılaşma ile devam etti. , 'da karşılaştığı City Thunder'ı 106-96'lık skorla mağlup ederek 41. galibiyetini elde etti. Utah'ta milli basketbolcu 11 dakika parkede kaldı ve 2 ribaund ile mücadeleyi tamamladı. Takımda 23 sayı, 7 ribaund ve da 22 sayı, 4 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu. Ligdeki 34. yenilgisini alan Oklahoma'da ise Luguentz Dort'un 42 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

: 97 - : 127
: 103 - : 108
: 115 - : 126
: 93 - : 101
Utah Jazz: 106 - : 96
Portland Trail Blazers: 115 - Boston Celtics: 116
Phoenix Suns: 106 - Miami Heat: 86


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