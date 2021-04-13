Haberler NBA Dallas Mavericks-Philadelphia 76ers: 95-113 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Dallas - 76ers: 95-113 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, 113-95 kazandıkları Dallas karşılaşmasında 20 sayı kaydetti. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 11:22
Dallas Mavericks-Philadelphia 76ers: 95-113 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren 76ers, deplasmanından galip ayrıldı.

76ers'ın all-star pivotu , 36 sayı, 7 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Üst üste ikinci maçında 20 sayı atan Furkan Korkmaz ayrıca 2 ribaunt aldı ve 2 top çaldı.

Mavericks'te 32 sayı, -Smith 12 sayı, 11 ribauntla oynadı.

STEPHEN CURRY'DEN NUGGETS POTASINA 53 SAYI

Batı Konferansı'nda play-off potasına girmeye çalışan , konferans 4'üncüsü 'ı 116-107 mağlup etti.

Ev sahibi Warriors'ı galibiyete, 53 sayı, 6 ribaunt üreten Stephen Curry taşıdı. Peş peşe 7. maçında 30 sayının üstüne çıkan Curry, bu sezon 3. defa 50 sayılık performans sergiledi.

Warriors formasıyla attığı toplam sayı 17 bin 818'e çıkan 33 yaşındaki basketbolcu, 'e (17 bin 783) ait kulüp rekorunu kırdı.

Nuggets'ta 27 sayı, 12 ribaunt, 8 asist, 24 sayı, 9 ribauntla mücadele etti. Bitime 50 saniye kala sakatlanan ise 17 sayı attı.

SONUÇLAR

-: 111-96

- 76ers: 95-113

Orlando Magic-San Antonio Spurs: 97-120

New Orleans Pelicans-Sacramento Kings: 117-110

Utah Jazz-Washington Wizards: 121-125

Memphis Grizzlies-Chicago Bulls: 101-90

Golden State Warriors-Denver Nuggets: 116-107

Phoenix Suns-Houston Rockets: 126-120

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