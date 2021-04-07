Haberler NBA Furkan'ın 10 sayı attığı maçta 76ers kazandı | Philadelphia 76ers - Boston Celtics: 106-96 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Furkan'ın 10 sayı attığı maçta 76ers kazandı | - : 106-96 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) , 'i 106-96 mağlup etti. Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz zorlu maçta takımına 10 sayı, 3 ribauntluk katkıda bulundu.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 10:23
Furkan'ın 10 sayı attığı maçta 76ers kazandı | Philadelphia 76ers - Boston Celtics: 106-96 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren 76ers, deplasmanından galibiyetle ayrıldı.

76ers'ın all-star pivotu Joel Embiid 35 sayı, 6 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. 17 sayı, 12 sayı, 6 asist, 3 top çalma ve kenardan oyuna giren Furkan Kormaz 10 sayı, 3 ribauntluk katkıda bulundu.

Celtics'te Jayson Tatum 20, 17, ve Marcus Smart 14'er sayı kaydetti.

HAWKS 3 SAYI REKORU KIRDI

, evinde oynadığı karşılaşmasını 123-107 kazanarak art arda 4. galibiyetini aldı.

Maçın 3. periyodunda üç sayı çizgisinin gerisinden 11'de 11 isabetle oynayan Hawks, bir çeyrekte yüzde 100 isabetle en fazla üç sayılık basket atan takım olarak NBA tarihine geçti.

Hawks'ta Trae Young 30 sayı, 12 asist, Clint Capela da 12 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı. Bogdan Bogdanovic 21, 17 sayıyla oynadı.

Pelicans cephesindeyse Zion Williamson 34 sayı, 5 ribaunt, Lonzo Ball 12 sayı, 11 asist, 9 ribauntla mücadele etti.

SONUÇLAR

-: 97-113

-: 96-106

-: 101-110

Atlanta Hawks-New Orleans Pelicans: 123-107

-Memphis Grizzlies: 112-124

Denver Nuggets-Detroit Pistons: 134-119

Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers: 133-116

Golden State Warriors-Milwaukee Bucks: 122-121



Kaynak: AA

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