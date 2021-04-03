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yıldızı 'a 50 bin dolar ceza!

Amerikan Basketbol Ligi 'in yıldız ismi 'a ceza geldi. 32 yaşındaki basketbolcu, 'a attığı aşağılayıcı ve saldırgan bir dil kullanarak mesaj attığı için 50 bin dolar ödemeye mahkum oldu.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 14:17
NBA yıldızı Kevin Durant'a 50 bin dolar ceza!
'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, yıldız basketbolcu 'ın oyuncu 'a attığı mesajlarından dolayı Durant'a ceza verildiği duyuruldu.

Açıklamada, saldırgan ve aşağılayıcı bir dil kullanmasından dolayı 32 yaşındaki basketbolcuya 50 Dolar para cezası verdiği ifade edildi.
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