Açıklamada, saldırgan ve aşağılayıcı bir dil kullanmasından dolayı 32 yaşındaki basketbolcuya 50 Dolar para cezası verdiği ifade edildi.
NBA yıldızı Kevin Durant'a 50 bin dolar ceza!
Amerikan Basketbol Ligi NBA'in yıldız ismi Kevin Durant'a ceza geldi. 32 yaşındaki basketbolcu, Michael Rapaport'a attığı aşağılayıcı ve saldırgan bir dil kullanarak mesaj attığı için 50 bin dolar ödemeye mahkum oldu.
Açıklamada, saldırgan ve aşağılayıcı bir dil kullanmasından dolayı 32 yaşındaki basketbolcuya 50 Dolar para cezası verdiği ifade edildi.