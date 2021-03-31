Haberler NBA Son dakika spor haberleri: Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Utah Jazz kafilesini taşıyan uçak kuş sürüsüne çarptı

Son dakika spor haberleri: 'nın formasını giydiği kafilesini taşıyan uçak kuş sürüsüne çarptı

NBA ekiplerinden 'ın uçağına uçak çarptı. Milli yıldızımız 'nın formasını giydiği Utah ekibi yaşanan kazanın ardından acil iniş yapmak zorunda kaldı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 11:33
Son dakika spor haberleri: Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Utah Jazz kafilesini taşıyan uçak kuş sürüsüne çarptı

Milli basketbolcu 'nın formasını giydiği NBA ekibi 'ı taşıyan uçak, kuş sürüsüne çarpınca acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Utah Jazz'dan yapılan açıklamaya göre takım kafilesi, Grizzlies deplasmanına gitmek için 'ndan yola çıktı.

'na ait uçak kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarptı. Motorlarından biri kullanılamaz hale gelen uçak, havalimanına acil dönüş yaptı. Olayda yaralanan kimse olmadığı ve kafilenin daha sonra başka bir uçakla Memphis deplasmanına hareket ettiği belirtildi.





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