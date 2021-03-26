Haberler NBA Los Angeles Lakers-Philadelphia 76ers: 101-109 | MAÇ SONUCU

-: 101-109 | MAÇ SONUCU

Son dakika NBA haberleri... Doğu Konferansı lideri , 'ı 109-101 yenerek üst üste 4. kez galip geldi. Milli basketbolcu , karşılaşmada 6 sayı kaydetti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 10:22
Los Angeles Lakers-Philadelphia 76ers: 101-109 | MAÇ SONUCU

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) , deplasmanda 'ı 109-101 yendi. NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri 76ers, 'ın 6 sayı kaydettiği maçta Lakers'ı yenerek üst üste 4. galibiyetini elde etti. 76ers'ta 28 sayı, 5 ribaunt, ise 19 sayı, 2 asistle galibiyete katkı sağladı. Art arda 4. yenilgisini alan Lakers'ta 25 sayı, 9 ribauntla oynarken, ve Montrezl Harrell 20'şer kaydetti.

DE'AARON FOX'TAN KARİYER REKORU

, De'Aaron Fox'un 44 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta 'ı 141-119 yendi. Bu sezonun 20. galibiyetini elde eden Kings'te, 25 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaptı, ise 21 sayı kaydetti. Warriors'ta 'in 26 sayı, 10 ribaunt ve .'ın 19 sayı, 2 asistlik performansları kazanmaya yetmedi.

SONUÇLAR

-Portland Trail Blazers: 122-125

New York Knicks-Washington Wizards: 106-102

San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 85-98

Sacramento Kings-Golden State Warriors: 141-119

Los Angeles Lakers-Philadelphia 76ers: 101-109

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