Haberler NBA Son dakika spor haberi: NBA'de Furkan Korkmazlı Philadelphia 76ers Golden State Warriors'ı 10 sayı farkla yendi

Son dakika spor haberi: NBA'de Furkan Korkmazlı 'ı 10 sayı farkla yendi

Son dakika spor haberi: NBA ekiplerinden , 'ı 108-98 mağlup etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz karşılaşmada 12 sayı kaydetti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 11:00
Son dakika spor haberi: NBA'de Furkan Korkmazlı Philadelphia 76ers Golden State Warriors'ı 10 sayı farkla yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) , milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın 12 sayı attığı maçta deplasmanda 'ı 108-98 yendi. NBA'e 6 maçla devam edildi. 'da Golden State Warriors'ı 10 sayı farkla geçen Philadelphia 76ers, galibiyet serisini 3 maça çıkararak Doğu Konferansı'nda liderliğini sürdürdü.

Sezonun 31. galibiyetini elde eden Sixers'ta 25 sayı, 13 ribaunt ve 4 asist, 22 sayı, 8 ribaunt ve 4 asist, 8'de 8 isabetle 18 sayı ve 11 ribaunt, mücadeleye ilk 5'te başlayarak 26 dakika süren alan Furkan Korkmaz ise 12 sayı, birer ribaunt ve asistle oynadı. Galibiyet ve mağlubiyet sayısı 22'de eşitlenen Warriors'ta 24 sayı ve 10 ribaunt, 19 sayı ve 4 ribaunt, 16, 14 sayıyla maçı tamamladı.

JAMES HARDEN ASİST REKORUNU EGALE ETTİ

, sezonun 30. galibiyetine, 'da konuk olduğu 'ı 116-112 yenerek ulaştı. Nets'te all-star James Harden 25 sayı ve 7 ribaundun yanı sıra 17 asiste ulaşarak bu kategoride kariyer rekorunu egale etti. Jeff Green 20, Joe Harris 17 sayıyla, Nicolas Claxton ise 16 sayı ve 9 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 18. kez kaybeden 25 galibiyetli Blazers'ta Damian Lillard 22 sayı ve 9 asistle takımın en skorer oyuncusu olurken, CJ McCollum 16 sayı, Robert Covington 13 sayı ve 9 ribauntluk performans gösterdi.

SONUÇLAR:

Orlando Magic-Denver Nuggets: 99-110

New York Knicks-Washington Wizards: 131-113

New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 128-111

Miami Heat-Phoenix Suns: 100-110

Golden State Warriors-Philadelphia 76ers: 98-108

Portland Trail Blazers-Brooklyn Nets: 112-116



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