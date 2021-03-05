Haberler NBA Son dakika spor haberi: NBA'de Milwaukee Bucks Memphis Grizzlies'i son saniyede bulduğu basketle mağlup etti!

Son dakika spor haberi: NBA'de Milwaukee Bucks Memphis Grizzlies'i son saniyede bulduğu basketle mağlup etti!

Son dakika spor haberi... NBA'de Doğu Konferansı takımlarından Milwaukee Bucks, deplasmanda karşılaştığı Memphis Grizzlies'i maçın bitimine iki saniye kala attığı basketle 112-111 mağlup etmeyi başardı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 10:13
Son dakika spor haberi: NBA'de Milwaukee Bucks Memphis Grizzlies'i son saniyede bulduğu basketle mağlup etti!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Doğu Konferansı'nın güçlü takımı Milwaukee Bucks, deplasmanda Memphis Grizzlies engelini maçın bitimine iki saniye kala bulduğu basketle 112-111 aştı.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı sıralamasında üçüncü durumda yer alan Bucks, çekişmeli geçen mücadelede Memphis Grizzlies'e Jrue Holiday'in kritik basketiyle 112-111 üstünlük sağladı.

Bucks'ta, Giannis Antetokounmpo 26 sayı, 11 ribaunt ve 22 sayı, 20 ribaunt ile "double-double" yapan isimler oldu. Ayrıca Jrue Holiday ile 15'er sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Grizzlies'ta 'ın 35 sayılık performansı takımının mağlubiyetini engelleyemezken, 23 sayı, 13 sayı, 12 ribaunt ile oynadı.

SONUÇLAR

-: 132-125

-: 119-117

-: 114-104

Memphis Grizzlies-Milwaukee Bucks: 111-112

-: 103-113

New Orleans Pelicans-Miami Heat: 93-103

San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunders: 102-107

Phoenix Suns-Golden State Warriors: 120-98

Portland Trail Blazers- Sacramento Kings: 123-119



SON DAKİKA