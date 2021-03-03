Haberler NBA Houston Rockets eski yıldızı James Harden'ın formasını emekli edecek

Houston eski yıldızı James 'ın formasını emekli edecek

ekibi Houston , eski oyuncusu James 'ın 13 numaralı formasını emekliye ayıracak. 'li oyun kurucu, 'ta forması emekli edilen 7. basketbolcu olacak.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 16:41
Houston Rockets eski yıldızı James Harden'ın formasını emekli edecek

Kulüp sahibi Tilman Fertitta, basınına yaptığı açıklamada, sezon başında 'e takas edilen 'ın her zaman bir taraftarı olarak kalacağını belirtti.

31 yaşındaki all-star oyuncunun unutulmaz bir performans sergilediğini kaydeden Fertitta, "Elbette onun formasını emekli edeceğiz. Sekiz yıl boyunca kulübe getirdiği başarılar gerçekten olağanüstü." ifadelerini kullandı.

Ligde 8 kez all-star seçilen ve 3 defa sayı kralı olan Harden, ocak ayında Brooklyn Nets'e transfer olmuştu.

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