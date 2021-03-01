Haberler NBA Los Angeles Lakers 117 - 91 Golden State Warriors

117 - 91

NBA'de gecenin maçında son şampiyon , 'ı 117-91'lik skorla mağlup etti. Lakers'ta 12 sayı, 11 ribaunt ile double double yaparken 19, ve 13'er sayı üretti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 11:04
Los Angeles Lakers 117 - 91 Golden State Warriors

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon , 'u 117-91 mağlup etti.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Dört maçlık mağlubiyet serisinin ardından galibiyetiyle moral bulan Lakers maça hızlı başladı ve ilk periyotu 41-21 önde kapadı. 'da oynanan müsabaka boyunca üstünlüğünü koruyan Los Angeles ekibi Golden State Warriors'u 117-91 yendi.

Lakers'ta 12 sayı, 11 ribaunt ile double double yaparken 19, ve 13'er sayı üretti.

Warriors'ta, 18 ve 16 sayı buldu.

BOSTON CELTİCS SON ANDA KAZANDI

İki Doğu Konferansı ekibinin mücadelesinde , 'ı son anlarda bulduğu basketlerle 111-110'luk skorla yendi.

Celtics'te, 31, 21, 20 sayıyla oynadı.

Wizards'ta ise Bradley Beal'ın 46 sayısı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi. Ayrıca, Russell Westbrook 24 sayı, 11 ribauntla double double yaparken Davis Bertans da 20 sayı attı.

Sonuçlar

Boston Celtics-Washington Wizards: 111-110

Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 84-133

Miami Heat-Atlanta Hawks: 109-99

Detroit Pistons-New York Knicks: 90-109

Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 117-91

Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns: 99-118

Sacramento Kings-Charlotte Hornets: 126-127

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