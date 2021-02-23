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NBA'de seriyi sürdürdü!

NBA'de , deplasmanda 'ı uzatma sonunda 127-124 yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 14:53
NBA'de Washington Wizards seriyi sürdürdü!

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında - mücadelesinin ertelendiği NBA'e 6 maçla devam edildi.

Normal süresi 115-115 tamamlanan çekişmeli maçta , 'da konuğu olduğu son şampiyon 'ı uzatma sonunda 127-124 mağlup etti.

Galibiyet serisini 5 maça çıkararak bu sezon 11. kez kazanan Wizards'ta 32 sayı, 14 ribaunt ve 9 asist, 33 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve 3 top çalma, ise 15 sayı ve 6 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Üst üste 3'üncü, toplamda ise 10. kez kaybeden Lakers'ta 31 sayı, 13 asist ve 9 ribaunt, 26 sayı ve 9 ribaunt, -Pope 21 sayı, 14 sayı ve 11 ribauntla skora katkı sağlasa da galibiyet için yeterli olmadı.

15 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist ortalamasını üst üste 31. maçında da geçen James, bu alanda kendine ait NBA tarihinin en uzun seri rekorunu geliştirdi.

UTAH JAZZ ÜÇLÜK REKORUYLA KAZANDI
Batı Konferansı lideri , sezonun 25. galibiyetini, 'da konuk ettiği 'ı 132-110 yenerek elde etti.

Maçta 28 üçlük isabeti bularak kulüp rekoru kıran Jazz, bir sezonda toplam 500 üçlük barajını en hızlı geçen takım (31 maç) olarak da NBA tarihine adını yazdırdı.

Bu sezon sadece 6 kez kaybeden Jazz'da Donovan Mitchell 23 sayı ve 8 asist, Joe Ingles ve Georges Niang 21'er, Jordan Clarkson 20 sayı, Mike Conley 15 sayı, 5 asist ve 3 top çalma, Rudy Gobert 10 sayı, 12 ribaunt ve 6 blokla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Bu sezon 16. kez kaybeden 14 galibiyetli Hornets'ta Gordon Hayward ve LaMelo Ball 21'er sayı, Malik Monk 20 sayı ve 6 ribaunt, P.J. Washington 17 sayı üretti.

Sonuçlar

Houston Rockets-Chicago Bulls: 100-120

Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 102-92

Oklahoma City Thunder-Miami Heat: 94-108

Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 132-100

Utah Jazz-Charlotte Hornets: 132-110

Los Angeles Lakers-Washington Wizards: 124-127 (uzatmada)

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