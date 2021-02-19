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NBA All-Star'ın ilk 5'leri açıklandı! İşte o isimler

Son dakika spor haberleri... NBA'de merakla beklenen maç yaklaşıyor. All Star'da mücadele edecek ilk 5'ler belli oldu. 7 Mart'ta oynanacak gösteri maçında takımların kaptanlıklarını, 'tan ve 'ten yapacak.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 11:00
NBA All-Star'ın ilk 5'leri açıklandı! İşte o isimler

70. NBA All-Star maçında Doğu ve Batı konferanslarında ilk 5'te yer alacak basketbolcular duyuruldu. NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 7 Mart'ta 'nin Atlanta kentindeki 'da düzenlenecek gösteri karşılaşmasında sahaya çıkacak takımların kaptanları ve ilk 5'leri belirlendi.

Taraftarlar, basketbolcular ve basın mensuplarının oyları sonucu Doğu Konferansı'nda , Batı Konferansı'nda ise , kaptan seçildi.

All-Star karşılaşmasında 3. kez boy gösterecek ve , kariyerlerinde ilk defa ilk 5'e girdi.

2021 NBA ALL-STAR MAÇININ İLK 5'LERİ ŞÖYLE:

Doğu Konferansı: Kevin Durant (), (), (), Bradley Beal (), (Brooklyn Nets)

Batı Konferansı: LeBron James (), (Los Angeles Clippers), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Stephen Curry (Golden State Warriors), Luka Doncic (Dallas Mavericks)



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