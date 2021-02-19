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LeBron James'ten büyük başarı! NBA'de 35 binler kulübüne girdi

Los Angeles forması giyen LeBron James, 109-98 kaybettikleri Brooklyn maçında, (NBA) tarihinde 35 bin sayı barajını geçen 3. oyuncu oldu.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 10:47
LeBron James'ten büyük başarı! NBA'de 35 binler kulübüne girdi

NBA'e 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından , konuk olduğu son şampiyon 'ı 109-98 yendi.

Peş peşe 5. galibiyetini alan Nets'te 23 sayı, 11 asist, 5 ribaunt, 21 sayı, 5 ribaunt ve 16 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle oynadı.

'in sakatlığı, Dennis Schroder'in ise yeni tip koronavirüs protokollerinden dolayı kadroda bulunmadığı Lakers'ta yalnızca 3 oyuncu çift haneli skor üretebildi.

Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 32 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistle takımını ayakta tutmaya çalıştı.

Kariyeri boyunca ürettiği toplam sayıyı 35 bin 17'ye çıkaran James, NBA tarihinde (38 bin 387) ve 'dan (36 bin 928) sonra 35 bin sayı barajını geçen 3. oyuncu oldu.


BUCKS'IN MAĞLUBİYET SERİSİ 5 KARŞILAŞMAYA ÇIKTI

, 'ın 29 ve 'ın 27 sayılık performansıyla deplasmanda oynadığı Milwaukee Bucks mücadelesini 110-96 kazandı.

Geçen yıl normal sezonu lider bitiren Bucks, 29. maçında 13. yenilgisini yaşadı. Bucks, geçen sezon aynı mağlubiyet sayısına 67. karşılaşmasında ulaşmıştı.

Miami Heat ise Sacramento Kings'i deplasmanda 118-110 mağlup etti.

Heat'te Bam Adebayo 16 sayı, 12 ribaunt, 10 asist, Jimmy Butler da 13 sayı, 13 asist, 10 ribauntla "triple double" yaptı.

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