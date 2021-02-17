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'ta D'Angelo Russell 4-6 hafta forma giyemeyecek

takımlarından 'un yıldız oyuncu D'Angelo Russell'in sakatlığı nedeniyle 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 15:56
Minnesota Timberwolves'ta D'Angelo Russell 4-6 hafta forma giyemeyecek

() ekiplerinden 'un yıldız oyuncularından D'Angelo Russell, sakatlığı nedeniyle 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrolünden geçen 24 yaşındaki oyuncunun sol dizinden ameliyata alınmasına karar verildi.

Sakatlığı nedeniyle takımının son 3 maçında görev alamayan Russell, 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak.

Kariyerinde bir kez all-star seçilen ve 2015 draftında tarafından ikinci sırada seçilen D'Angelo Russell, bu sezon 19,3 sayı ve 5,1 asist ortalamalarıyla oynuyor.

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