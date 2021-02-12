Haberler NBA Golden State Warriors - Orlando Magic: 111-105 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 111-105 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) evinde 'i ağırladı. Warriors rakibini 'nin 40 sayılık performasıyla yıldızlaştığı maçta 111-105 mağlup etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 10:46 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 11:07
Golden State Warriors - Orlando Magic: 111-105 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) , 'i 111-105 mağlup etti.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Warriors, evinde oynadığı Magic karşılaşmasını kazandı.

Warriors'ın all-star oyun kurucusu , 19'da 10 üç sayı isabetiyle 40 sayı, 8 ribaunt, 5 asist ve 4 top çalmayla oynadı. 21 sayı, 7 ribaunt, 3 blok, de 17 sayı, 10 ribauntluk katkıda bulundu.

Magic'te 25 sayı, 13 ribaunt, 5 asist, Dwayne Bacon ve 20'şer sayı üretti.

FURKAN 7 SAYI KAYDETTİ

, Doğu Konferansı lideri 'ı 118-114 yendi.

Ev sahibi Trail Blazers'ı galibiyete, 30 sayı, 7 asistle oynayan ve kenardan gelerek 24 sayı atan taşıdı.

76ers'ta 'in 35 sayı, 9 ribaunt ve 'ın 23 sayı, 11 ribaunt, 9 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. ise 7 sayı, 5 ribauntla maçı tamamladı.

Sonuçlar

Houston Rockets-Miami Heat: 94-101

Boston Celtics-Toronto Raptors: 120-106

Detroit Pistons-Indiana Pacers: 95-111

Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers: 118-114

Golden State Warriors-Orlando Magic: 111-105

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