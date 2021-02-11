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NBA'de Pelicans maçında üçlük rekoru kırdı!

NBA takımlarından , ile karşılaştığı maçta tam 25 üç sayılık basket attı ve kulüp rekorunu kırdı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 10:42
NBA'de Chicago Bulls Pelicans maçında üçlük rekoru kırdı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 'ı 129-116 yenen , 25 üç sayılık basket atarak kulüp rekorunu kırdı. NBA'e 9 maçla devam edildi. Bulls, evinde oynadığı Pelicans mücadelesini, ve 'ın etkili oyunuyla kazandı.

LaVine, 14'te 9 üç sayı isabetiyle 46 sayı, 7 ribaunt, White ise 17'de 8 üç sayı isabetiyle 30 sayı, 7 asist üretti. İkili böylece bir NBA maçında en az 8'er üç sayı isabeti bulan ilk takım arkadaşları oldu.

Pelicans cephesinde 29, ve 21'er sayı kaydetti.

GIANNIS'İN 47 SAYISI BUCKS'A YETMEDİ

, ağırladığı 'ı 125-124 mağlup ederek peş peşe 4. galibiyetini aldı. Suns'ı, 30 sayı, 6 ribauntla oynayan ve 28 sayı, 7 asist üreten sürükledi. Bucks'ta 'nun 47 sayı, 11 ribaunt, 5 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

CEDİ'NİN TAKIMI ART ARDA 5. MAÇINI KAYBETTİ

Cedi Osman, takımı 'ın 133-95 kaybettiği karşılaşmasını, 2 sayı, 2 ribauntla tamamladı. Altı oyuncunun çift haneli skor ürettiği ev sahibi Nuggets'ta Paul Millsap 22 sayı, Michael Porter 19 sayı, 5 ribaunt ve Nikola Jokic 12 sayı, 12 asist, 6 ribauntla oynadı.

SONUÇLAR

Washington Wizards-Toronto Raptors: 115-137

Dallas Mavericks-Atlanta Hawks: 118-117

Memphis Grizzlies-Charlotte Hornets: 130-114

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 112-119

Brooklyn Nets-Indiana Pacers: 104-94

Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers: 133-95

Chicago Bulls-New Orleans Pelicans: 129-116

Phoenix Suns-Milwaukee Bucks: 125-124

Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder: 114-113 (uzatmada)

NBA'DE BİR POZİTİF VAKA

Bu arada NBA'de son bir haftada yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinde bir oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. NBA'den yapılan açıklamaya göre, 4-10 Şubat tarihlerinde 470 basketbolcuya uygulanan test sonucunda yalnızca bir pozitif vaka saptandı. Testi pozitif sonuçlanan kişiler, organizasyonun sağlık protokolleri doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.



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