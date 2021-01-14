Haberler NBA Los Angeles Lakers ve Milwaukee Bucks galibiyet serisine devam ediyor

ve galibiyet serisine devam ediyor

NBA'de , 'ı 128-99, ise 'ı 110-101 mağlup ederek galibiyet serilerini devam ettirdi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 10:48
Los Angeles Lakers ve Milwaukee Bucks galibiyet serisine devam ediyor

NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Lakers, deplasmanda karşılaştığı Thunder'ı 29 sayı farkla mağlup ederek, üst üste 4'üncü, bu sezon ise 10. galibiyetini elde etti.

Lakers'ta 26 sayı, 6 ribaunt ve 7 asistle oynayan maçın en skorer ismi olurken, Montrezl Harrell 21, 18 sayı üretti.

Thunder'da ise -Alexander 17, 11, ve 10'ar sayıyla oynadı.

BUCKS'TAN ART ARDA ÜÇÜNCÜ GALİBİYET

Doğu Konferansı'nda son sırada yer alan 'a konuk olan , salondan 110-101 galip ayrıldı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 22 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle "triple double" yaparak takımının üst üste üçüncü galibiyetinde önemli rol oynadı. Jrue Holiday 21, 13 sayı kaydetti.

Ev sahibi takımda ise 22, Sviatoslav Mykhailiuk 18 sayıyla maçı tamamladı.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Dallas Mavericks: 93-104

Detroit Pistons-Milwaukee Bucks: 101-110

New York Knicks-Brooklyn Nets: 109-116

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 107-118

-: 99-128

Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 111-106

Sacramento Kings-Portland Trail Blazers: 126-132



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