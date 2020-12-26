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NBA'de Nets'i galibiyete taşıdı!

NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iddialı takımları Celtics ile Nets arasındaki mücadeleyi, misafir ekip Nets kazandı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 11:28
NBA'de Kevin Durant Nets'i galibiyete taşıdı!

2'de 2 yapan Nets'i galibiyete, 37 sayı, 8 asist, 6 ribaunt üreten ve 29 sayı kaydeden taşıdı. Celtics'te Jaylen Brown 27 sayı, 8 ribaunt, Jason Tatum ise 20 sayı, 8 ribauntla mücadele etti.

BUCKS'TAN WARRİORS'A 39 SAYI FARK
2015'ten 2019'a kadar peş peşe 5 final oynayan ve 3 şampiyonluk kazanan Golden , önemli oyuncularının yaşadığı sakatlıklar yüzünden geçen sezon lig sonuncusu olmasının ardından 2020-21 sezonuna da kötü başladı.

, sahasında oynadığı Warriors karşılaşmasından 138-99 galip ayrıldı. İlk maçında Nets'ten 26 sayı fark yiyen Warriors, ikinci maçını da farklı kaybetti.

Bucks'ta Khris Middleton, 31 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Giannis Antetokounmpo 15 sayı, 13 ribaunt, kenardan oyuna giren Bobby Portis de 10 sayı, 12 ribauntla "double double"a imza attı.

Warriors'ta ise 'nin 19 sayı, 6 asist ve çaylak oyuncu James Wiseman'ın 18 sayı, 8 ribaunt, 3 blokluk performansı, mağlubiyeti önleyemedi.

Sonuçlar

Miami Heat-New Orleans Pelicans: 111-98

Milwaukee Bucks-Golden State Warriors: 138-99

Boston Celtics-Brooklyn Nets: 95-123

Lakers-Dallas Mavericks: 138-115

Denver Nuggets-Los Angeles Clippers: 108-121

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