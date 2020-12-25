Houston Rockets'a James Harden müjdesi! Portland Trail Blazers karşısında forma giyebilecek

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets'ın yıldız oyuncusu James Harden, takımının pazar günü Portland Trail Blazers ile yapacağı karşılaşmada forma giyebilecek.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Başkanı Adam Silver, Houston Rockets ile Oklahoma City Thunder arasında hafta içi ertelenen karşılaşmanın gerekçelerini anlattı.

Harden'ın hafta içi maskesiz olarak bir partiye katıldığının tespit edilmesi nedeniyle söz konusu oyuncunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) güvenlik önlemleri doğrultusunda zorunlu karantinaya alındığını ve 50 bin dolar para cezasına çarptırıldığını kaydeden Silver, "NBA'in yeni güvenlik protokolü gereği her takımda en az 8 oyuncunun bir maçta forma giyebilecek düzeyde olması gerekiyor. Houston Rockets'ta zaten bazı oyuncuların corona virüsü test sonuçları pozitifti ve bazıları da sakattı. James Harden'ın durumunun ardından Rockets'ta forma giyebilecek 8 oyuncu kalmadı ve maçı erteledik" değerlendirmesinde bulundu.

Zorunlu karantina süresi cuma günü sona erecek Harden'ın pazar günü Portland Trail Blazers karşında oynayabileceğini kaydeden Silver, "Bu sezon kural ihlalleri konusunda daha sıkı tedbirler alacağız. Sağlık ekiplerimiz her oyuncuyla ayrı ayrı ilgileniyor. Birisine virüs bulaşırsa onu karantinaya alarak temas ettiği diğer oyuncu ve antrenörleri araştırıyor. Bu da zaman alıyor" ifadelerini kullandı.