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'de son şampiyon Lakers sezona mağlubiyetle başladı

Amerikan 'nde () 2020-21 sezonu heyecanı 2 maçla başladı. Gecenin en önemli maçında son şampiyon Lakers, derbide konuk ettiği Los Angeles Clippers'a 116-109 yenilerek sezona mağlubiyetle başladı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 10:38
NBA'de son şampiyon Los Angeles Lakers sezona mağlubiyetle başladı

Amerikan () 2020-21 sezonunun ilk gününde Clippers, son şampiyon Los Angeles Lakers'ı 116-109 yendi.

NBA'de yeni sezon 2 karşılaşmayla başladı. Lakers'ın oyuncuları ve teknik heyeti, gelenek gereği sezon açılışında şampiyonluk yüzüklerini aldı. Fakat ilk maçlarında karşılaştıkları Los Angeles kentinin diğer takımı Clippers, sahadan galip ayrılan taraf oldu.

6 kişinin çift haneli skor ürettiği Clippers'ta ve Kawhi Leonard, toplam 59 sayı kaydetti. George 33 sayı, 6 ribaunt, Leonard 26 sayıyla oynadı.

Ev sahibi Lakers'ın yıldız oyuncuları LeBron James 22 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Anthony Davis ise 18 sayı, 7 ribauntla mücadele etti. Montrezl Harrell 17 sayı, 10 ribaunt, Dennis Schröder de 14 sayı, 12 ribaunt, 8 asistle "double double" yaptı.

DURANT PARKEYE GALİBİYETLE DÖNDÜ

Aşil tendonunun koptuğu 2019'un haziran ayından beri hiçbir resmi maçta oynamayan 'in, transferinden sonra ilk kez formasını giydiği , eli ve bileğindeki kırık sebebiyle geçen sezon yalnızca 5 maça çıkan 'nin takımı Golden State Warriors'ı ağırladı.

Nets, Durant'in 22 sayı, 5 ribaunt, 'in 26 sayı ve Caris LeVert'in 20 sayı, 9 ribaunt, 5 asist ürettiği karşılaşmayı 125-99 kazandı.

Warriors'ta ise Stephen Curry'nin 20 sayı, 10 asist ve çaylak oyuncu James Wiseman'ın 19 sayı, 6 ribauntluk performansı, mağlubiyeti önleyemedi.

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