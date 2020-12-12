Haberler NBA Memphis Grizzlies Mario Hezonja'yı serbest bıraktı! İşte detaylar...

'yı serbest bıraktı! İşte detaylar...

Amerika Basketbol Ligi NBA'de son dakika haberi... , kısa forvet oyunucusu ile yollarını ayırdı. The Athletic'ten Shams Charania, konu ile ilgili aktardığı haberde Mario Hezonja'ya talip olan takımların olduğunu duyurdu. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 16:54
Memphis Grizzlies Mario Hezonja'yı serbest bıraktı! İşte detaylar...

NBA ekiplerinden , 25 yaşındaki kısa forvet ile yollarını ayırdı.

The Athletic'ten Shams Charania'nın haberine göre NBA takımlarından Memphis Grizzlies, 25 yaşındaki Hırvatistanlı forvet Mario Hezonja ile yollarını ayırdı. Ayrıca Shams Charania, Mario Hezonja ile ilgilenen ve kadrosuna katmak isteyen birkaç takım olduğunu da belirtti.

2019-20 sezonunda Portland Trail Blazers formasıyla 53 maça çıkan Mario Hezonja, bu maçlarda ortalama 16.4 dakika sahada kalırken, 4.8 sayı ve 3.5 ribaund ortalamaları ile mücadele etmişti.

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