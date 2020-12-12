Memphis Grizzlies Mario Hezonja'yı serbest bıraktı! İşte detaylar...

NBA ekiplerinden Memphis Grizzlies, 25 yaşındaki kısa forvet Mario Hezonja ile yollarını ayırdı.



The Athletic'ten Shams Charania'nın haberine göre NBA takımlarından Memphis Grizzlies, 25 yaşındaki Hırvatistanlı forvet Mario Hezonja ile yollarını ayırdı. Ayrıca Shams Charania, Mario Hezonja ile ilgilenen ve kadrosuna katmak isteyen birkaç takım olduğunu da belirtti.

2019-20 sezonunda Portland Trail Blazers formasıyla 53 maça çıkan Mario Hezonja, bu maçlarda ortalama 16.4 dakika sahada kalırken, 4.8 sayı ve 3.5 ribaund ortalamaları ile mücadele etmişti.