Haberler NBA NBA'de beklenen tarih açıklandı! Yeni sezon 22 Aralık'ta başlıyor

'de beklenen tarih açıklandı! 'ta başlıyor

Corona virüsü salgını sonrası, sezonun ne zaman başlayacağı merak konusu olan için resmi açıklama geldi. Buna göre, NBA'de yeni sezonun 'ta başlayacağı açıklandı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 13:23
NBA'de beklenen tarih açıklandı! Yeni sezon 22 Aralık'ta başlıyor

'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonunda ne zaman başlayacağı duyuruldu. Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği (NBPA) ile yapılan anlaşmaya göre yeni sezonun 'ta başlayacağı ifade edildi.

HER TAKIM 72 MAÇ OYNAYACAK
Anlaşmaya göre, NBA'de 2020-2021 sezonu 22 Aralık'ta start alacak ve normal sezonda her takım 72 maç oynayacak. Serbest oyuncu görüşmeleri 20 Kasım, oyuncu sözleşmeleri ise 22 Kasım'dan itibaren yapılabilecek. NBA'de basketbolcuların tavan ücreti ise bu sezon 109,14 milyon dolar olacak.

BİZE ULAŞIN