NBA'de şampiyon Los Angeles Lakers! Miami Heat 93-106 LA Lakers | MAÇ SONUCU

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) en büyüğü belli oldu. Batı Konferansı'nı lider bitirerek final serisinde Doğu Konferansı şampiyonu Miami Heat'le karşılaşan Los Angeles Lakers, final serisini 4-2'ye getirerek 17. şampiyonluğunu ilan etti.

Lakers, rakibini 106-93 yenerken, takımın yıldızlarından LeBron James finallerin en değerli oyuncusu (MVP) ödülüne layık görüldü. LeBron, bu ödülü 3 farklı takımda kazanan ilk oyuncu olarak da tarihe geçti.

Öte yandan 17. şampiyonluğunu Miami Heat karşısında alan Los Angeles Lakers, Boston Celtics'le de şampiyonluk sayılarını eşitledi. LA Lakers, 10 yıl aranın ardından mutlu sona ulaştı.



