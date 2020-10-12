Haberler NBA NBA'de şampiyon Los Angeles Lakers! Miami Heat 93-106 LA Lakers | MAÇ SONUCU

'de şampiyon ! 93-106 LA Lakers | MAÇ SONUCU

'de şampiyonluk düğümü çözüldü. Final serisinde rakibi 'i 106-93 mağlup eden , 4-2 öne geçti ve mutlu sona ulaşan taraf oldu. Bu arada Lakers'ın yıldızı , NBA tarihinde üç farklı takımla Final 'si ödülünü kazanan ilk oyuncu oldu. | Son dakika NBA haberleri

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 09:34
NBA'de şampiyon Los Angeles Lakers! Miami Heat 93-106 LA Lakers | MAÇ SONUCU

Amerikan 'nin () en büyüğü belli oldu. Batı Konferansı'nı lider bitirerek final serisinde Doğu Konferansı şampiyonu 'le karşılaşan , final serisini 4-2'ye getirerek 17. şampiyonluğunu ilan etti.

Lakers, rakibini 106-93 yenerken, takımın yıldızlarından finallerin en değerli oyuncusu () ödülüne layık görüldü. LeBron, bu ödülü 3 farklı takımda kazanan ilk oyuncu olarak da tarihe geçti.

Öte yandan 17. şampiyonluğunu Miami Heat karşısında alan Los Angeles Lakers, 'le de şampiyonluk sayılarını eşitledi. LA Lakers, 10 yıl aranın ardından mutlu sona ulaştı.


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