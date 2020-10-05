Haberler NBA Miami Heat 115-104 Los Angeles Lakers | MAÇ SONUCU

115-104 | MAÇ SONUCU

NBA final serisinde , 'ı 115-104 mağlup ederek aldı ve seriyi 2-1'e getirdi. Miami'de 40 sayı, 13 asist, 11 ribauntla triple-double yapan , maçın yıldızı oldu.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 10:07
Miami Heat 115-104 Los Angeles Lakers | MAÇ SONUCU

Amerikan (NBA) finalinde 'ı 115-104 yenen , alarak seriyi 2-1'e getirdi.

Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk çeyreğini 26-23 önde geçen Heat, soyunma odasına da 58-54 üstünlükle gitti. Son periyot öncesi farkı 5 sayıya (85-80) çıkaran Heat, sahadan 115-104 galip ayrıldı.

Maçı 40 sayı, 13 asist, 11 ribauntla tamamlayan Heat'in all-star oyuncusu , Goran Dragic ve Bam Adebayo'nun yokluğunda takımını sırtladı. Tyler Herro ve Kelly Olynyk, 17'şer sayılık katkıda bulundu.

BUTLER TARİHE GEÇTİ!

Butler, Jerry West (1969) ve 'ten (2015) sonra NBA finalinde 40 sayıyla "triple double" yapan 3. oyuncu oldu.

Lakers'ta LeBron James 25 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, yedek oyuncular Kyle Kuzma ve Markieff Morris 19'ar sayı üretti. Lakers'ın kazandığı karşılaşmalardaki performansıyla öne çıkan Anthony Davis ise 15 sayıda kaldı.

Final serisinin 4. maçı, 7 Ekim Çarşamba günü TSİ 04.00'de oynanacak.

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