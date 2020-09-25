Haberler NBA Los Angeles Lakers seride avantaj yakaladı | Los Angeles Lakers 114 - 108 Denver Nuggets (MAÇ SONUCU)

seride avantaj yakaladı | Los Angeles Lakers 114 - 108 (MAÇ SONUCU)

NBA'de finalinde heyecan devam ediyor. Gecenin maçında ile karşı karşıya geldi. 'in 26 sayı kaydettiği maçta Los Angeles Lakers Denver Nuggets'ı 114-108 mağlup etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 10:25
Los Angeles Lakers seride avantaj yakaladı | Los Angeles Lakers 114 - 108 Denver Nuggets (MAÇ SONUCU)

Amerikan 'nde (NBA) , 'ı 114-108 yenerek finalinde seriyi 3-1'e getirdi.

NBA play-offlarına Lakers ile Nuggets arasındaki Batı Konferansı final serisinin dördüncü maçıyla devam edildi.

Lakers, Anthony Davis'in 34 sayıyla yıldızlaştığı karşılaşmada rakibini 114-108 mağlup etti.

Seride 3-1 üstünlük yakalayan Lakers'ta 26 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Kentavious Caldwell-Pope ise 13 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Nuggets'ta Jamal Murray'nin 32, Jerami Grant'ın 17, Nikola Jokic'in 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA play-offlarına yarın TSİ 03.30'da ile (3-1) arasındaki Doğu Konferansı final serisi beşinci maçıyla devam edilecek.

BİZE ULAŞIN