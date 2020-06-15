Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant'tan şok eden hamle! Hayran sayfalarını engelledi! - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
15 Haziran 2020, Pazartesi
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'ın eşi 'tan şok eden hamle! Hayran sayfalarını engelledi!

Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant'tan şok eden hamle! Hayran sayfalarını engelledi!

Dünyaca ünlü merhum basketbol efsanesi 'ın eşi , 'dan Kobe Bryant ve Gigi adına açılan hayran sayfalarını engellemek zorunda kaldığını açıkladı. Peki, Vanessa Bryant Kobe ve Gigi'nin hayran sayfalarını neden engelledi?

'in hayatını yeni kaybeden efsanesi 'ın eşi , 'da hayran hesaplarini neden engellediğini açıkladı.

Vanessa Bryant, "Gösterdiğiniz tüm sevgi için çok teşekkürler. Natalia ve ben maalesef hayran sayfalarını engellemek zorunda kaldık, çünkü çevrimiçi olduğumuzda ve keşif sayfalarımızın her karesinin altında sevgili Gigi ve Kobe'nin resimlerini sürekli görmek gerçekten zor hale gelmiş durumda. Hayran sayfalarının engellenmesi, algoritmanın değiştirilmesine yardımcı oldu. Hepinizi seviyoruz ama bunu sevginizi takdir etmediğimiz için değil, kendi şifamız için yapmak zorunda olduğumuzu lütfen anlayın. Öpücükler." ifadelerini kullandı.

  1. 15.06.2020
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