Basketbol efsanesi Kobe Bryant Emmy ödülüne layık görüldü - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
11 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler NBA Basketbol efsanesi Kobe Bryant'a Emmy ödülü

efsanesi Emmy ödülüne layık görüldü

Basketbol efsanesi Kobe Bryant Emmy ödülüne layık görüldü

Bu yılın ocak ayında geçirdiği helikopter kazasında kızıyla birlikte hayatını kaybeden efsanesi , Los ’ne layık görüldü.

Amerikan 'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ABD basketbolunun Lakers takımıyla özdeşleşen efsanevi ismi 'ın Los 'nü almaya hak kazandığı belirtildi.

Bryant'ın bu prestijli ödüle Los Angeles'in gelişimine sunduğu katkılardan dolayı layık görüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Televizyon Akademisi, bir efsanesi ve yardımsever Kobe Bryant'ın 72. Los Angeles Bölgesi Emmy Valilik Ödülü'nü almaya hak kazandığını ilan etmekten gurur duyar."

  1. 12.06.2020
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