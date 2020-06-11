Basketbol efsanesi Kobe Bryant Emmy ödülüne layık görüldü

Amerikan Televizyon Akademisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ABD basketbolunun Los Angeles Lakers takımıyla özdeşleşen efsanevi ismi Kobe Bryant'ın Los Angeles Bölgesi Emmy Valileri Ödülü'nü almaya hak kazandığı belirtildi.

Bryant'ın bu prestijli ödüle Los Angeles'in gelişimine sunduğu katkılardan dolayı layık görüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Televizyon Akademisi, bir basketbol efsanesi ve yardımsever Kobe Bryant'ın 72. Los Angeles Bölgesi Emmy Valilik Ödülü'nü almaya hak kazandığını ilan etmekten gurur duyar."