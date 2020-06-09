San Antonio Spurs'te LaMarcus Aldridge şoku! - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
09 Haziran 2020, Salı
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'te şoku!

San Antonio Spurs'te LaMarcus Aldridge şoku!

(Amerikan ) ekiplerinden 'te sağ omzundan ameliyat edilen 'in sezonun kalan kısmında yer almayacağı açıklandı.

takımlarından 'ün yıldız basketbolcusu , sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

NBA internet sitesinden yapılan açıklamada, Batı Konferansı ekiplerinden San Antonio Spurs'ün deneyimli oyuncusu LaMarcus Aldridge'in sağlık durumu hakkında bilgi verildi. Sağ omzundan ameliyat edilen Aldridge'in sezonun geri kalanında görev alamayacağı ifade edildi.
34 yaşındaki basketbolcu, NBA'de geride kalan sezonda 18.9 sayı, 7.4 ribaund, 2.4 asist ve 1.6 blok ortalamalarıyla oynamıştı.

Korona virüs nedeniyle ertelenen NBA'de sezonun kalan bölümü için yapılan yeni formata göre Spurs, 22 takım içerisinde yer alıyor.

  1. 09.06.2020
  2. Güncelleme: 09.06.2020 11:04
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