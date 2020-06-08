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08 Haziran 2020, Pazartesi
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1 milyon dolarlık gece!

1 milyon dolarlık gece!

forması giyen , gittiği bir gece kulübünde 1 milyon dolar harcadı.

forması giyen , gittiği bir gece kulübünde 1 milyon dolar harcadı. Sonrasında ABD'li yıldızı onore etmek için 13 numaralı forması kulübün tavanına asıldı. Harden, Rockets'le 4 yıllık 160 milyon dolar üzerinden sansasyonel bir sözleşme imzalamıştı.
  1. 8.6.2020
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