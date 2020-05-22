NBA'den acı haber! Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti
NBA (Amerikan Basketbol Ligi) ekiplerinden Utah Jazz'ın efsane başantrenörü Jerry Sloan, parkinson ve demans hastalıklarının getirdiği komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdi.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Utah Jazz'ın eski başantrenörü Jerry Sloan, 78 yaşında hayatını kaybetti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Utah Jazz'ı 23 sezon çalıştıran Sloan'ın parkinson ve demans hastalıklarının getirdiği komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
1988-2011 yılları arasında Utah Jazz'da görev alan Sloan, takımını 19 kez play-off'lara taşırken, aldığı 1221 galibiyetle "NBA'de en fazla normal sezon maçı kazanan başantrenörler" listesinde 4. sırada bulunuyordu.
- 22.05.2020
- Güncelleme: 22.05.2020 18:55
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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