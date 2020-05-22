NBA'den acı haber! Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
22 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler NBA NBA'den acı haber! Efsane koç Jerry Sloan hayatını kaybetti

'den acı haber! efsanesi hayatını kaybetti

NBA'den acı haber! Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti

(Amerikan ) ekiplerinden 'ın efsane başantrenörü , parkinson ve demans hastalıklarının getirdiği komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Amerikan () ekiplerinden 'ın eski başantrenörü , 78 yaşında hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Utah Jazz'ı 23 sezon çalıştıran Sloan'ın parkinson ve demans hastalıklarının getirdiği komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

1988-2011 yılları arasında Utah Jazz'da görev alan Sloan, takımını 19 kez play-off'lara taşırken, aldığı 1221 galibiyetle "NBA'de en fazla normal sezon maçı kazanan başantrenörler" listesinde 4. sırada bulunuyordu.

  1. 22.05.2020
  2. Güncelleme: 22.05.2020 18:55
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

NBA'den acı haber! Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA