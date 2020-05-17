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17 Mayıs 2020, Pazar
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’den tarihi zarar

NBA’den tarihi zarar

Amerikan 'nde () sezonun geri kalanının iptal olması durumunda kaybedilecek televizyon geliri belli oldu. Sadece play-off'lardan yaklaşık 900 milyon dolarlık ulusal televizyon gelirini kaybedeceği ifade edildi.

Amerikan 'nde () sezonun geri kalanının iptal olması durumunda kaybedilecek televizyon geliri belli oldu. Sadece play-off'lardan yaklaşık 900 milyon dolarlık ulusal televizyon gelirini kaybedeceği ifade edildi. The Athletic'in haberine göre, NBA yönetiminin en azından play-off maçlarını oynamak için 'kampüs' ortamı oluşturmak istediği vurgulandı. NBA, 2014'te ESPN ve TNT ile dokuz yıllığı 24 milyar dolarlık bir televizyon anlaşması yapmıştı.
  1. 17.5.2020
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