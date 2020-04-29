Sporda da çöktü
Virüsün yeni üssü ABD’de en ciddi zararlardan birini spor dünyası gördü. Beyzbol, basketbol gibi organizasyonlar dahil 6 milyar doların üzerinde gelir kaybı yaşandı.
Vava sayısının 1 milyonu geçtiği, 56 binden fazla insanın da hayatını kaybettiği ABD'de spor dünyası da zor günler geçiriyor. Durdurulan organizasyonlar nedeniyle yaşanan ekonomik kayıp 6 milyar doları (42 milyar TL) geçti. Ekolig raporunda yer alan analize göre ABD'de ekonomik anlamda en çok etkilenen branş beyzbol oldu. Bu branştaki kayıp 2 milyar dolar olarak hesaplanırken, NBA'in kaybı ise 1.2 milyar doları buldu. NBA'in ardından kolej basketbolu ligi olan NCAA'in kaybı ise 1 milyar dolar. Nascar yarışlarında zarar ise 800 milyon dolar.
ZARAR DAHA DA ARTABİLİR
Bunun dışında Amerikan futbolu ve futbol müsabakalarının durmasından kaynaklı olarak da 1 milyar doların üzerinde gelir kaybı yaşandı. Koronavirüs nedeniyle yalnızca ABD'deki spor organizasyonlarında 6 milyar doların (42 milyar TL) üzerinde gelir kaybı oldu. Bu kayıplarda en önemli kalem yayın gelirlerinde yaşandı. Salgının ülkede süratle artarak devam etmesi nedeniyle organizasyonların başlama tarihlerinin daha da uzaması bekleniyor. Bu durumda da söz konusu zararın artması kaçınılmaz olacak.
- 29.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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