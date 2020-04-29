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29 Nisan 2020, Çarşamba
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Sporda da çöktü

Sporda da çöktü

Virüsün yeni üssü ’de en ciddi zararlardan birini spor dünyası gördü. Beyzbol, gibi organizasyonlar dahil 6 milyar doların üzerinde gelir kaybı yaşandı.

Vava sayısının 1 milyonu geçtiği, 56 binden fazla insanın da hayatını kaybettiği 'de spor dünyası da zor günler geçiriyor. Durdurulan organizasyonlar nedeniyle yaşanan ekonomik kayıp 6 milyar doları (42 milyar TL) geçti. Ekolig raporunda yer alan analize göre ABD'de ekonomik anlamda en çok etkilenen branş beyzbol oldu. Bu branştaki kayıp 2 milyar dolar olarak hesaplanırken, 'in kaybı ise 1.2 milyar doları buldu. NBA'in ardından kolej basketbolu ligi olan NCAA'in kaybı ise 1 milyar dolar. Nascar yarışlarında zarar ise 800 milyon dolar.

ZARAR DAHA DA ARTABİLİR

Bunun dışında Amerikan futbolu ve müsabakalarının durmasından kaynaklı olarak da 1 milyar doların üzerinde gelir kaybı yaşandı. Koronavirüs nedeniyle yalnızca ABD'deki spor organizasyonlarında 6 milyar doların (42 milyar TL) üzerinde gelir kaybı oldu. Bu kayıplarda en önemli kalem yayın gelirlerinde yaşandı. Salgının ülkede süratle artarak devam etmesi nedeniyle organizasyonların başlama tarihlerinin daha da uzaması bekleniyor. Bu durumda da söz konusu zararın artması kaçınılmaz olacak.

  1. 29.4.2020
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