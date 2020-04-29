2020 NBA draftına 4 Türk oyuncu katılacak!
Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) 2020 draftına Türk sporculardan Berke Atar, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir ve Georgetown Üniversitesinden Ömer Faruk Yurtseven'in katılacağı açıklandı.
Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) 2020 draftına 4 Türk oyuncu katılacak. NBA'den yapılan açıklamaya göre, Makedonya'nın MZT Skopje takımından Berke Atar, Teksüt Bandırma'dan Şehmus Hazer, Anadolu Efes'ten Yiğitcan Saybir ve Georgetown Üniversitesinden Ömer Faruk Yurtseven drafta katılacak Türk oyuncular olacak.
2020 draftına katılmak için erken başvuruda bulunan 163'ü kolejden, 42'si ise uluslararası takımlardan olmak üzere 205 oyuncunun ismi belirlendi.
Bu sene 25 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan NBA draftında birinci sıradan oyuncu seçimini Golden State Warriors yapacak.
- 29.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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