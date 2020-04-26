NBA'de cuma gününden itibaren tesisler açılıyor! - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
26 Nisan 2020, Pazar
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'de cuma gününden itibaren tesisler açılıyor!

NBA'de cuma gününden itibaren tesisler açılıyor!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (), "evde kal" talimatı bulunmayan eyaletlerin ekipleri, cuma gününden itibaren antrenman tesislerini açacak. Takım antrenmanlarına izin verilmeyeceği ifade edilirken, sporcular çalışmalarını bireysel sürdürecek.

'in internet sitesinde yer alan haberde, salgınla mücadele kapsamında evde kalma emri bulunmayan veya kısıtlamaları gevşeten eyaletlerdeki takımların, cuma gününden itibaren bireysel antrenmanlar için tesislerini açmasına izin verileceği belirtildi.

Tesislerde oyuncuların bireysel olarak çalışabileceği, takım antrenmanlarına ise izin verilmeyeceği ifade edildi.

Şu ana kadar NBA'de takımları bulunan Georgia ve Oklahoma eyaletlerinde salgınla mücadele çerçevesinde alınan önlemler gevşetildi. İlerleyen günlerde Florida'nın da kısıtlamaları gevşeten eyaletler arasına girmesi bekleniyor.

  1. 26.04.2020
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