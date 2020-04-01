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01 Nisan 2020, Çarşamba
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Kobe’nin havlusu 33 bin dolar!

Kobe’nin havlusu 33 bin dolar!

Geçirdiği helikopter kazası nedeniyle 'ta hayatını kaybeden efsanesi 'ın kullandığı havlu, açık arttırma sonrasında 33 bin dolara alıcı buldu.

Geçirdiği helikopter kazası nedeniyle 'ta hayatını kaybeden efsanesi 'ın kullandığı havlu, açık arttırma sonrasında 33 bin dolara alıcı buldu. Havluyu alan kişinin daha önce Kobe'nin okul yıllığını da 30 bin dolar ödediği belirtildi.
  1. 1.4.2020
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