Chicago Bulls 108 - 103 Cleveland Cavaliers | MAÇ SONUCU
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın Chicago Bulls'a 108-103 yenildiği maçta 9 sayı, 6 ribaunt üretti.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Play-off potasının uzağındaki Doğu Konferansı takımları arasındaki mücadelede Bulls, ağırladığı Cavaliers'ı 108-103 mağlup etti. Bulls'ta Coby White 20 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Wendell Carter 17 sayı, 6 ribaunt, Lauri Markkanen, Denzel Valentine ve Otto Porter 15'er sayıyla oynadı.
Cavaliers'ta Collin Sexton'ın 26 sayı, 5 asist ve Andre Drummond'ın 21 sayı, 7 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi. Cedi Osman ise 9 sayı, 6 ribauntla maçı tamamladı.
NETS LAKERS DEPLASMANINDA DİNWİDDİE'NİN BASKETİYLE KAZANDI
Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Brooklyn Nets, Batı'nın zirvesindeki Los Angeles Lakers'ı Spencer Dinwiddie'nin bitime 28.4 saniye kala attığı basketle 104-102 yendi. Misafir ekip Nets'i galibiyete, 23 sayı, 7 asist üreten Dinwiddie ve 22 sayı, 7 ribauntla oynayan Caris LeVert taşıdı.
Lakers cephesinde LeBron James 29 sayı, 12 ribaunt, 9 asist, Anthony Davis de 26 sayı, 8 ribauntla mücadele etti.
SONUÇLAR
Indiana Pacers-Boston Celtics: 111-114
Washington Wizards-New York Knicks: 122-115
Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 108-103
Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 117-111
Memphis Grizzlies-Orlando Magic: 115-120
San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 119-109
Portland Trail Blazers-Phoenix Suns: 121-105
Los Angeles Lakers-Brooklyn Nets: 102-104
Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 107-131
- 11.03.2020
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Liderlik aşkına
Toplam 1
Yorum
erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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Fenerbahçe'de hoca sorununa çözüm bulundu! Önce Lucescu sonra Razvan
Toplam 4
Yorum
gençtürk 50 yıdır bi lucescu çıkmadımı bizde varsa yoksa lucescu sanki bulunmaz hint kumaşı
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Dayanışma çağrısı
Toplam 1
Yorum
ssss Trabzon da Hüseyin hocadan hiç bir şey olmaz hiç bir özelliği yok
Chicago Bulls 108 - 103 Cleveland Cavaliers | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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