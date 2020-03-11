Chicago Bulls 108 - 103 Cleveland Cavaliers | MAÇ SONUCU - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler NBA Cedi'nin sayıları galibiyet için yeterli olmadı!

108 - 103 | MAÇ SONUCU

Chicago Bulls 108 - 103 Cleveland Cavaliers | MAÇ SONUCU

Amerikan 'nde (NBA) oynayan , takımı 'ın 'a 108-103 yenildiği maçta 9 sayı, 6 ribaunt üretti.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Play-off potasının uzağındaki takımları arasındaki mücadelede Bulls, ağırladığı Cavaliers'ı 108-103 mağlup etti. Bulls'ta Coby White 20 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Wendell Carter 17 sayı, 6 ribaunt, Lauri Markkanen, Denzel Valentine ve Otto Porter 15'er sayıyla oynadı.

Cavaliers'ta Collin Sexton'ın 26 sayı, 5 asist ve Andre Drummond'ın 21 sayı, 7 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi. ise 9 sayı, 6 ribauntla maçı tamamladı.

NETS LAKERS DEPLASMANINDA DİNWİDDİE'NİN BASKETİYLE KAZANDI

Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren , Batı'nın zirvesindeki Lakers'ı Spencer Dinwiddie'nin bitime 28.4 saniye kala attığı basketle 104-102 yendi. Misafir ekip Nets'i galibiyete, 23 sayı, 7 asist üreten Dinwiddie ve 22 sayı, 7 ribauntla oynayan Caris LeVert taşıdı.

Lakers cephesinde LeBron James 29 sayı, 12 ribaunt, 9 asist, Anthony Davis de 26 sayı, 8 ribauntla mücadele etti.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Boston Celtics: 111-114

Washington Wizards-New York Knicks: 122-115

-: 108-103

Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 117-111

Memphis Grizzlies-Orlando Magic: 115-120

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 119-109

Portland Trail Blazers-Phoenix Suns: 121-105

Los Angeles Lakers-Brooklyn Nets: 102-104

Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 107-131

  1. 11.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Chicago Bulls 108 - 103 Cleveland Cavaliers | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN