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07 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler NBA Liderlerin mücadelesinde kazanan LA Lakers!

Liderlerin mücadelesinde kazanan

Liderlerin mücadelesinde kazanan Los Angeles Lakers

Amerikan Basketbol Ligi'nde () iki konferans liderinin çekişmeli mücadelesinde , konuk ettiği 'ı 113-103 mağlup etti.

'e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri , yıldız oyuncularının skorer performanslarının yardımıyla 'da ağırladığı Doğu Konferansı lideri 'ı 10 sayı farkla yendi ve sezonun 48. galibiyetine ulaştı.

Galibiyet serisini 3 maça çıkaran Lakers'ta LeBron James 37 sayı, 8'er ribaunt ve asist, Anthony Davis 30 sayı ve 9 ribauntluk performans sergiledi.

Bu sezon 10. kez kaybeden 53 galibiyetli Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 32 sayı, 11 ribaunt ve 6 asist, Donte DiVincenzo ise 17 sayıyla mücadele etti. Milli oyuncu ise maçta süre alamadı.

MAVERICKS ZORLANMADI

Batı Konferansı'nda play-off'a kalma mücadelesi veren takımlardan , konuk ettiği 'ı 121-96'lık skorla mağlup etti.

Sezonun 39. galibiyetine uzanan Mavericks'te Kristaps Porzingis 26 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaparken, Luka Doncic ise 21 sayı, 6 asist ve 4 ribauntla oynadı.

Bu sezon 32. kez yenilen Grizzlies'ta Josh Jackson 16, Dillon Brooks 15 sayı, Jonas Valanciunas ise 14 sayı ve 11 ribauntla maçı tamamladı.

NBA'de yarın 6 maç oynanacak.

SONUÇLAR

-: 118-112

Brooklyn Nets-San Antonio Spurs: 139-120

Knicks-Oklahoma City Thunder: 103-126

Boston Celtics-Utah Jazz: 94-99

Chicago Bulls-Indiana Pacers: 102-108

Minnesota Timberwolves-Orlando Magic: 118-132

New Orleans Pelicans-Miami Heat: 110-104

Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 121-96

Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 127-117

Los Angeles Lakers-Milwaukee Bucks: 113-103

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  1. 07.03.2020
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