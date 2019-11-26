Antetokounmpo coştu Milwaukee Bucks kazandı! - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
26 Kasım 2019, Salı
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Antetokounmpo coştu kazandı!

Antetokounmpo coştu Milwaukee Bucks kazandı!

Amerikan 'nde (NBA) , yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun üstün performansının yardımıyla 'ı 122-118 mağlup etti.

NBA'e 11 maçla devam edildi. lideri 'ın konuk ettiği 'ı 4 sayı farkla mağlup ettiği maçta Antetokounmpo, 50 sayı, 14 ribaunt ve 6 asistle takımına önemli katkı sağladı.

Sezonun 14. galibiyetine ulaşan Bucks'ta Wesley Matthews 19 sayı, oyuna sonradan girerek yaklaşık 16 dakika süre alan milli oyuncu ise 9 sayı, 5 ribaunt ve 1 top çalmayla oynadı.

Bu sezon 6. kez kaybeden Jazz'da 24, Donovan Mitchell 20, Joe Ingles 15 sayı kaydetti.

PHİLADELPHİA 76ERS'TA EMBİİD SAYI ATAMADI

Son şampiyon , Pascal Siakam'ın 25 sayı ve 7 ribaunt, Fred VanVleet'in 24 sayı ve 8 asistle oynadığı maçta konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 101-96 yendi.

Philadelphia 76ers'ta milli oyuncu Furkan Korkmaz, sonradan oyuna girerek yaklaşık 16 dakika süre aldığı mücadelede 9 sayı, 3 ribaunt ve 1 asist üretirken, takımın yıldızı Joel Embiid ise kariyerinin en kötü performansını sergileyerek 11'de 0 isabetle mücadeleyi 0 sayıyla tamamladı.

CEDİ OSMAN'DAN 15 SAYI

Doğu Konferansı temsilcilerinin son dakikaya kadar çekişmeli geçen mücadelesinde , deplasmanda 'ı 108-106 mağlup etti. Bu sezon 9. kez kazanan Nets'te Jarrett Allen 22 sayı ve 21 ribaunt ile "double-double" yaparken, Spencer Dinwiddie 23 sayı ve 9 asistle galibiyete katkı verdi.

Sezonun 12. yenilgisini alan Cavaliers'ta Jordan Clarkson 23 sayı, Larry Nance 20 sayı ve 13 ribaunt, milli oyuncu 15 sayı, 3 ribaunt, 1'er asist, top çalma ve blokluk performans sergiledi. NBA'de yarın 2 maç oynanacak.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Orlando Magic: 103-88

Indiana Pacers-Memphis Grizzlies: 126-114

Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets: 106-108

Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves: 113-125

Miami Heat-Charlotte Hornets: 117-100

Boston Celtics-Sacramento Kings: 103-102

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 101-96

Milwaukee Bucks-Utah Jazz: 122-118

Chicago Bulls-Portland Trail Blazers: 94-117

San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 104-114

Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder: 97-100

  1. 26.11.2019
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