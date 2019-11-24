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24 Kasım 2019, Pazar
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Furkan coştu Cedi yetmedi

Furkan coştu Cedi yetmedi

Furkan Korkmaz'lı Philadelphia, Spurs'ü 115-104 mağlup etti. Milli basketbolcu 7'de 4 üçlük isabetiyle oynadığı mücadelede 17 sayı ve 4 ribaundla galibiyete önemli katkı sağladı.

Furkan Korkmaz'lı Philadelphia, Spurs'ü 115-104 mağlup etti. Milli basketbolcu 7'de 4 üçlük isabetiyle oynadığı mücadelede 17 sayı ve 4 ribaundla galibiyete önemli katkı sağladı. ise Cleveland'ın, Mavericks'e 143- 101 kaybettiği maçta 18 sayı, 4 ribaunt, 3 asist ve 1 blokla oynasa da yenilgiyi önleyemedi.

  1. 24.11.2019
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