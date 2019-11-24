Furkan coştu Cedi yetmedi
Furkan Korkmaz'lı Philadelphia, SA Spurs'ü 115-104 mağlup etti. Milli basketbolcu 7'de 4 üçlük isabetiyle oynadığı mücadelede 17 sayı ve 4 ribaundla galibiyete önemli katkı sağladı.
Furkan Korkmaz'lı Philadelphia, SA Spurs'ü 115-104 mağlup etti. Milli basketbolcu 7'de 4 üçlük isabetiyle oynadığı mücadelede 17 sayı ve 4 ribaundla galibiyete önemli katkı sağladı. Cedi Osman ise Cleveland'ın, Mavericks'e 143- 101 kaybettiği maçta 18 sayı, 4 ribaunt, 3 asist ve 1 blokla oynasa da yenilgiyi önleyemedi.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Furkan coştu Cedi yetmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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