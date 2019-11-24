Furkan coştu Cedi yetmedi

Furkan Korkmaz'lı Philadelphia, SA Spurs'ü 115-104 mağlup etti. Milli basketbolcu 7'de 4 üçlük isabetiyle oynadığı mücadelede 17 sayı ve 4 ribaundla galibiyete önemli katkı sağladı. Cedi Osman ise Cleveland'ın, Mavericks'e 143- 101 kaybettiği maçta 18 sayı, 4 ribaunt, 3 asist ve 1 blokla oynasa da yenilgiyi önleyemedi.