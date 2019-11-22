NBA'de Bucks galibiyet serisini sürdürdü - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
22 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler NBA Haberleri NBA'de Ersan'lı Milwaukee Bucks galibiyet serisini sürdürdü

'de Ersan'lı galibiyet serisini sürdürdü

NBA'de Ersan'lı Milwaukee Bucks galibiyet serisini sürdürdü

'e 2 maçla devam edildi. Fiserv Forum'da 'ı ağırlayan sezonun formda takımlarından , rakibini 8 sayı farkla mağlup ederek sezonun 12. galibiyetine ulaştı.

Amerikan 'nde () , konuk ettiği 'ı 137-129 mağlup etti.

Üst üste 6. kez sahadan galip ayrılan Doğu Konferansı lideri Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 24 sayı, 19 ribaunt, 15 asistle "triple-double" yaparken, Eric Bledsoe 30 sayı, 6 asist ve 4 ribaunt, Pat Connaughton 18, Donte DiVincenzo 16 sayıyla skora destek verdi. Oyuna sonradan girerek yaklaşık 15 dakika süre alan milli basketbolcu ise 6'şar sayı ve ribaunt üretti.

Bu sezon 11. kez kaybeden Blazers'ta C.J. McCollum 37 sayı, 10 asist ve 6 ribaunt, Skal Labissiere 22 sayı ve 12 ribaunt, 18 sayı ve 7 ribauntla oynadı.


ÇEKİŞMELİ MAÇI PELİCANS KAZANDI
Çekişmeli geçen Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, , deplasmanda 'u 124-121 yendi.

Sezonun 6. galibiyetine ulaşan Pelicans'ta Brandon Ingram 28 sayı ve 8 ribaunt, JJ Redick 26 sayı, Jrue Holiday 23 sayı ve 9 asist, E'Twaun Moore ise 19 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 7. kez kaybeden Suns'ta Kelly Oubre 25 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken, Devin Booker ise 19 sayı, 7 asist ve 5 ribauntluk performans sergiledi.

NBA'de yarın 10 maç oynanacak.

  1. 22.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

NBA'de Ersan'lı Milwaukee Bucks galibiyet serisini sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN