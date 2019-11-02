Golden State Warriors’ta Stephen Curry 3 ay yok
NBA takımlarından Golden State Warriors’ın Phoenix Suns ile oynadığı karşılaşmada elinden sakatlanan yıldız basketbolcu Stephen Curry'nin en az 3 ay parkelerden uzak kalacağı açıklandı.
31 yaşındaki basketbolcu Warriors ile 3 şampiyonluk yaşamıştı.
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Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Golden State Warriors’ta Stephen Curry 3 ay yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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