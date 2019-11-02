Golden State Warriors’ta Stephen Curry 3 ay yok - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
02 Kasım 2019, Cumartesi
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’ta 3 ay yok

Golden State Warriors’ta Stephen Curry 3 ay yok

takımlarından ’ın ile oynadığı karşılaşmada elinden sakatlanan yıldız basketbolcu 'nin en az 3 ay parkelerden uzak kalacağı açıklandı.

'de sezona kötü başlayan Batı Konferansı takımlarından 'ta yıldız basketbolcu şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde ile oynanan müsabakanın 3. periyodunda yaşanan bir pozisyonda sol elinin üzerine düşen Curry'nin sağlık durumu ile ilgili kulüpten açıklama yapıldı. Elinde ve bileğinde kırık meydana gelen Curry'nin tedavisinin en az 3 ay süreceği açıklandı.
31 yaşındaki basketbolcu Warriors ile 3 şampiyonluk yaşamıştı.
  1. 02.11.2019
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